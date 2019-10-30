Труба заверил, что ГБР не будет устраивать "маски-шоу", и объяснил, зачем им расписание журналистов "Схем"

30 октября, 2019, 16:47

Директор ГБР отметил, что следователи ГБР не будут приходить в "Радио Свобода" с обысками

Об этом Роман Труба сказал в программе на "Радио Свобода", передает Еспресо.TV.

"Правоохранительные органы уважают вашу профессиональную плоскость, плоскость всех журналистов. Но мы также просим уважать нашу профессиональную плоскость. Я уверяю, что следователи ГБР не будут приходить на "Радио Свобода" с обысками", - заявил директор ГБР.

Он отметил, что часто во время просмотра журналистских расследований в сознании людей появляется четкое представление, что было совершено преступление и, соответственно, лицо, его совершившее, должно быть за решеткой.

"Но между публичным обнаружением преступления и наказанием лица есть правовое поле. И именно в этом правовом поле происходит битва за доказательства. Каждый журналист как сознательный гражданин должен быть заинтересован в том, чтобы по результатам журналистских расследований уголовное производство было направлено в суд. Именно журналист должен проявить гражданскую сознательность", - сказал Труба.

Он отметил, что журналистские расследования стали основанием для внесения сведений и для расследования по факту поездки экс-президента Порошенко на отдых на Мальдивы.

По его словам, участниками этого производства являются и журналисты, и экс-президент.

"Я уверяю, что следователям ГБР не нужны источники получения этой информации. Нам нужны только показания по поводу того, когда и как происходило формирование того или иного материала. Например, оператор рассказывает о съемке в определенное время, и следователи понимают, что это была именно съемка и это не может быть монтажом. Именно такая информация и такой объем нам необходим в следствии", - пояснил он.