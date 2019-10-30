Сивохо заявил, что "Слуга народа" исследовала электоральные настроения в ОРДЛО

30 октября, 2019, 17:12

Новоназначенный советник секретаря СНБО говорит, что на оккупированном "Донбассе" есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа"

Об этом Сергей Сивохо сказал в интервью LB.ua.

Так, он подтвердил информацию, что их команда проводила примерные замеры электоральных настроений в ОРДЛО. Советник секретаря СНБО сказал, что пока не может рассказать более подробно, но замеры проводились и на оккупированной части Донбасса.

Отвечая на вопрос, как им удалось опросить жителей на оккупированных территориях, Сивохо возмутился: "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали".

Он отметил, что верит в то, что цифры могут быть объективными.

На вопрос, поддерживают ли там "Слугу народа", он отметил: "Надо спрашивать".

"Вы знаете, что уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там и не боятся [идти, если местные выборы будут объявлены, - ред.]", - добавил Сивохо.