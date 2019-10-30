Сивохо заявил, что "Слуга народа" исследовала электоральные настроения в ОРДЛО
Об этом Сергей Сивохо сказал в интервью LB.ua.
Так, он подтвердил информацию, что их команда проводила примерные замеры электоральных настроений в ОРДЛО. Советник секретаря СНБО сказал, что пока не может рассказать более подробно, но замеры проводились и на оккупированной части Донбасса.
Отвечая на вопрос, как им удалось опросить жителей на оккупированных территориях, Сивохо возмутился: "Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали".
Он отметил, что верит в то, что цифры могут быть объективными.
На вопрос, поддерживают ли там "Слугу народа", он отметил: "Надо спрашивать".
"Вы знаете, что уже есть люди, которые, находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там и не боятся [идти, если местные выборы будут объявлены, - ред.]", - добавил Сивохо.
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