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Espreso.tvОбществоСовет Европы пригласил заместителя главреда Russia Today на форум о восстановлении доверия к новостям

Совет Европы пригласил заместителя главреда Russia Today на форум о восстановлении доверия к новостям

На Всемирном форуме за демократию, который пройдет на следующей неделе в Совете Европы, на панели о "восстановлении доверия к новостям" будет выступать заместитель главного редактора российского пропагандистского телеканала Russia Today

Об этом сообщает корреспондент Укринформа из Совета Европы.

"Организаторы форума, который в этом году будет посвящен проблематике: "Есть ли угроза демократии в век информации?", пригласили выступить заместителя главного редактора, председателя по вопросам коммуникаций, маркетинга и стратегического развития RT Анну Белкину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами мероприятия выступили собственно Совет Европы в партнерстве с городским руководством Страсбурга, региона Франции Великий Восток, советом департамента Нижний Рейн, а также французским правительством.

В информации о мероприятии сообщается, что он пройдет под патронатом президента Франции Эммануэля Макрона.

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