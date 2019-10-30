Сотрудника Фонда госимущества поймали на взятке, дома у него нашли полмиллиона долларов

30 октября, 2019, 20:33

Чиновник Регионального отделения Фонда государственного имущества требовал деньги с директора подчиненного госпредприятия и был задержан СБУ, во время обысков у него изъято более 500 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководитель одного из отделов госучреждения в 30 тысяч долларов оценил предоставление разрешения на законное распаевание земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками. "Бонусом" за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в Харькове во время получения всей суммы взятки.

По месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, изъяли более полумиллиона долларов и ценные золотые изделия.

Ему объявили подозрение о злоупотреблении влиянием и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование.

Фото: ssu.gov.ua