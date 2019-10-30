Сотрудника Фонда госимущества поймали на взятке, дома у него нашли полмиллиона долларов
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Руководитель одного из отделов госучреждения в 30 тысяч долларов оценил предоставление разрешения на законное распаевание земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации работниками. "Бонусом" за эту сумму было переподписание контракта на продление пребывания директора комбината в должности", - говорится в сообщении.
Фото: ssu.gov.ua
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в Харькове во время получения всей суммы взятки.
По месту работы и жительства чиновника, который всю жизнь проработал в госорганах, изъяли более полумиллиона долларов и ценные золотые изделия.
Ему объявили подозрение о злоупотреблении влиянием и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Продолжается расследование.
Фото: ssu.gov.ua
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