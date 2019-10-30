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Espreso.tvОбществоСБУ задержала завербованного агента ФСБ

СБУ задержала завербованного агента ФСБ

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи установили, что житель Черкасщины был завербован офицером ФСБ РФ на территории России. За деньги он собирал и передавал разведывательную информацию об обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по статье "государственная измена", продолжаются следственно-оперативные действия.

Мужчину задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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