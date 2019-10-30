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Espreso.tvОбществоРябошапка критически оценил пять лет Горбатюка в расследовании дел Майдана

Рябошапка критически оценил пять лет Горбатюка в расследовании дел Майдана

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что бывший начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк неэффективно расследовал дела о преступлениях против Майдана

Об этом Рябошапка заявил журналистам, информирует УНИАН.

Он также выразил надежду, что после увольнения Горбатюка из ГПУ качество расследования дел о преступлениях против Майдана значительно повысится.

"Во-первых, мы создали отдельный департамент, который будет заниматься процессуальным руководством по делам Майдана. Во-вторых, мы договорились с господином Трубой (директор ГБР Роман Труба, - ред.), что будет создано аналогичное подразделение в ГБР, которое будет осуществлять расследование майдановских дел. Там будут следователи, возможно, из Управления спецрасследований", - сказал он.

По словам Рябошапки, Горбатюк пять лет возглавлял департамент со своими криминалистами, процессуальными руководителями.

"Результат мы видим: 14,5 тыс. томов дел, из которых только 8 касаются событий на Майдане. Это означает, что половина их работы касалась чего-то совсем другого, но не событий на Майдане. Вот вам и ответ по эффективности", - добавил Рябошапка.

  • Напомним, что 21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Начальником департамента назначен Виктор Мисяк.

 

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