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Espreso.tvОбществоРоссия начала самые масштабные со времен Холодной войны военные учения с атомными подводными лодками

Россия начала самые масштабные со времен Холодной войны военные учения с атомными подводными лодками


фото: newinform
Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения с атомными подводными лодками в Северной Атлантике

Об этом сообщает норвежское издание NRK.

Разведка Норвегии уставила, что в этой операции участвуют 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные

"Это крупнейшая российская операция по подводными лодками с начала 1990-х годов и времен "холодной войны". Это операция, чтобы показать свою военную силу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что лодки постараются максимально далеко заплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили. Операция продлится два месяца.

"Служба разведки сообщает, что целью России является показать, что она способна угрожать восточному побережью США, попадая глубже в Атлантику", - пишет издание.

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