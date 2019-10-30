Россия начала самые масштабные со времен Холодной войны военные учения с атомными подводными лодками
30 октября, 2019, 11:06
Россия начала крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения с атомными подводными лодками в Северной Атлантике
Об этом сообщает норвежское издание NRK.
Разведка Норвегии уставила, что в этой операции участвуют 10 российских подводных лодок, 8 из них - атомные
"Это крупнейшая российская операция по подводными лодками с начала 1990-х годов и времен "холодной войны". Это операция, чтобы показать свою военную силу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что лодки постараются максимально далеко заплыть в западную часть Атлантического океана так, чтобы их не обнаружили. Операция продлится два месяца.
"Служба разведки сообщает, что целью России является показать, что она способна угрожать восточному побережью США, попадая глубже в Атлантику", - пишет издание.
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