Разведение войск в Золотом: глава Луганщины говорит, что там "более или менее" спокойно
30 октября, 2019, 12:47
В Золотом Луганской области все "более или менее" спокойно после начала отвода сил и средств, которое состоялось 29 октября
Об этом заявил городской глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время брифинга, передает "Радио Свобода" .
"Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более-менее спокойно", - сказал Гайдай.
Он заявил, что каких-то постоянных боевых действий вблизи Золотого нет.
Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.
ОБСЕ подтвердила разведение войск.
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