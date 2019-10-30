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Espreso.tvОбществоРазведение войск в Золотом: глава Луганщины говорит, что там "более или менее" спокойно

Разведение войск в Золотом: глава Луганщины говорит, что там "более или менее" спокойно

В Золотом Луганской области все "более или менее" спокойно после начала отвода сил и средств, которое состоялось 29 октября

Об этом заявил городской глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время брифинга, передает "Радио Свобода" .

"Если увижу, что там есть какая-то критическая ситуация, я об этом обязательно доложу. Сейчас там более-менее спокойно", - сказал Гайдай.

Он заявил, что каких-то постоянных боевых действий вблизи Золотого нет.

Напомним, разведение сил началось во вторник, 29 октября, в 12:00 в Золотом, что на Луганщине.

ОБСЕ подтвердила разведение войск.

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