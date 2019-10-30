Рада предварительно поддержала законопроект о назначении руководителей учреждений культуры на оккупированных территориях без конкурса
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За соответствующее решение проголосовали 240 нардепов.
Законопроект предусматривает, что руководители государственных и коммунальных учреждений культуры на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь будут назначаться на должность центральным органом исполнительной власти.
Инициаторы законопроекта отмечают, что это обеспечит формирование государственной политики в сферах культуры и искусств путем заключения с ними контракта сроком на пять лет или внесения изменений в заключенный с ними контракта (если руководитель возглавляет государственное или коммунальное заведение на условиях совместительства) по результатам собеседования.
"По результатам собеседования, предусмотренного этой частью, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, издает приказ о назначении руководителя государственного или коммунального учреждения культуры и подписания контракта", - говорится в пояснительной записке.
Также на период временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сферах культуры и искусств, "определяет из перечня музеев, утвержденного Кабинетом Министров Украины в соответствии с частью 3 статьи 15 -2 этого Закона, главного хранителя музейных предметов и музейных коллекций, является государственной собственностью и принадлежат к государственной части Музейного фонда Украины, путем принятия решения о передач на постоянное или временное хранение ".
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