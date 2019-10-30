"Зонтик" в $ 40 млрд: Гонтарева рассказала, как МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕС и США помогли Украине

30 октября, 2019, 10:35

Украина смогла достичь макрофинансовой стабильности после периода власти Виктора Януковича и начала российской вооруженной агрессии благодаря поддержке иностранных партнеров

Об этом заявила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью изданию НВ .

"Мы никогда не достигли макрофинансовой стабильности, если бы у нас не было тех зарубежных партнеров, которые нас поддерживали. Наибольшую поддержку нам всегда оказывал МВФ, но у нас также была огромная поддержка от Всемирного банка, от ЕБРР, от ЕС, а также прямые финансовые гарантии американского правительства были. То есть это огромная так называемая umbrella, такой "зонтик" в $ 40 млрд, который повесили над Украиной. Вот это все и создало нам платформу нашей макрофинансовой стабильности. И с 2015 года, как вы помните, у нас уже стабилизировался курс, и далее, с 2016 года, у нас начинается экономический рост ", - сказала Гонтарева.

Экс-глава НБУ отметила, что на сейчас экономика Украины находится в хорошем состоянии.

"У нас экономика находится в очень хорошем состоянии. И могу вам сказать, что соотношение государственного долга к ВВП, которое сейчас минимальное, соотношение наших резервов и покрытие этими резервами критического импорта максимальное. Курс у нас стабильный, свою ключевую ставку Нацбанк снижает постоянно. Он уже показал вчера, что очередное снижение было на 1%. И далее Национальный банк говорит уже даже прогноз, что ставка будет 8% к концу следующего года. Я считаю, что у нас прекрасные макропоказатели ", - сказала Гонтарева.

При этом Гонтарева опровергла связь между стабилизацией экономики и работой команды Владимира Зеленского.

"Ваш вопрос, наверное, заключается в том, насколько это связано с так называемой ЗеКомандой. Не связано. Пока не связано. Связано исключительно с теми реформами, которые были сделаны для макрофинансовой стабильности в стране, с всем , что сделало министерство финансов в бюджетной сфере, и со всем, что сделал центральный банк в расчистке банковской системы, в запуске новой монетарной политики, инфляционного таргетирования и в том, что у нас плавающий валютный курс. Положительная тенденция, которую мы видим сейчас, еще связана с заходом иностранных инвесторов на локальный рынок облигаций - уже 4 млрд в этом году было сделано. Здесь как раз мы можем поблагодарить уже новую команду, потому что началось это еще при старой команде, но новая команда как минимум не распугал наших инвесторов. Они до сих пор идут, активно инвестируют в государственный долг нашей страны", - добавила Гонтарева.