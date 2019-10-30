"Я не промолчу": Сенцов назвал ожидания от Зеленского и предостерег его от измены

30 октября, 2019, 14:48

Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Кремля заявил, что не является сторонником ни Порошенко, ни Зеленского, а всегда будет выступать только за интересы украинцев

Об этом Олег Сенцов сказал, выступая на форуме единства относительно диалога между обществом на властями, передает Еспресо.TV .

"Я тоже не пряник и, возможно, уже многим не нравлюсь. Что делать. Но я всегда говорил и буду говорить то, что думаю. Я не являюсь сторонником ни господина Порошенко, ни Зеленского. Я сторонник только народа, который объединился в государство Украина. И всегда выступать только за их интересы. Если наш президент будет делать то, что, по моему мнению, будет правильное и нужное народу Украины, я буду его поддерживать. Если он будет делать то, что, по моему мнению, будет вредить, будет неправильным, я буду об этом говорить открыто и честно. Мне бояться нечего. И в этом можете на меня расчитывать", - заявил он собравшимся.

Сенцов заметил, что если руководству нашей страны удастся прекратить огонь, чтобы не гибли наши солдаты, если им удастся вернуть наших пленных, он поддержит руководство.

"Если наш президент сможет сломать ту коррумпированную систему в нашей стране, которая разъедает наше государство изнутри, как ржавчина, я скажу, что у нас лучший президент. Если интересы страны будут преданы, я увижу, что это предательство, я так и скажу . Если не президент сломает систему, а система его - я не промолчу ", - заверил общественный деятель.