"Указание по прессе": на блокпосту в зоне ООС дополнительно расспрашивают журналистов о цели поездок

30 октября, 2019, 21:23

Журналистов долго спрашивали о поездке в зону ООС, и бойцы на блокпосту сказали, что существует указание по прессе

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в своем Facebook.

"Пресса? Сейчас старший подойдет, у нас указание по прессе. Надо смотреть внимательно", - сказали на блокпосту.

Затем журналистов расспрашивали о цели поездки.

"Старший приходит. Внимательно изучает аккредитацию. Куда едете? С какой целью? Что будете снимать?" - пишет Кушнир.