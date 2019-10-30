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Espreso.tvОбщество"Указание по прессе": на блокпосту в зоне ООС дополнительно расспрашивают журналистов о цели поездок

"Указание по прессе": на блокпосту в зоне ООС дополнительно расспрашивают журналистов о цели поездок

Журналистов долго спрашивали о поездке в зону ООС, и бойцы на блокпосту сказали, что существует указание по прессе

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в своем Facebook.

"Пресса? Сейчас старший подойдет, у нас указание по прессе. Надо смотреть внимательно", - сказали на блокпосту.

Затем журналистов расспрашивали о цели поездки.

"Старший приходит. Внимательно изучает аккредитацию. Куда едете? С какой целью? Что будете снимать?" - пишет Кушнир.

 

 

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