"Указание по прессе": на блокпосту в зоне ООС дополнительно расспрашивают журналистов о цели поездок
30 октября, 2019, 21:23
Журналистов долго спрашивали о поездке в зону ООС, и бойцы на блокпосту сказали, что существует указание по прессе
Об этом сообщил журналист Радио Свобода Марьян Кушнир в своем Facebook.
"Пресса? Сейчас старший подойдет, у нас указание по прессе. Надо смотреть внимательно", - сказали на блокпосту.
Затем журналистов расспрашивали о цели поездки.
"Старший приходит. Внимательно изучает аккредитацию. Куда едете? С какой целью? Что будете снимать?" - пишет Кушнир.
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