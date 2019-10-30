"Смесь инфантилизма и наивности, или злого умысла": Ильенко об опросе "Слуги народа" по поводу выборов в ОРДЛО

30 октября, 2019, 22:47

Бывший народный депутат Андрей Ильенко считает, что правящая партия не сможет теоретически выиграть выборы, на которых все контролирует ФСБ и Россия или под этим брендом будут сепаратисты

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV

"Я слышал эту историю о том, что "Слуга народа" реально считает, что может выиграть на так называемых выборах на оккупированных территориях. Я слышал эту историю еще пару месяцев назад и не поверил, что это всерьез кто-то обсуждает.

Как мы услышали сегодня от официального представителя СНБО господина Сивохи, это не шутка, они всерьез считают, что это реальный сценарий, он сказал, что у них на той территории, есть свои люди, якобы они пойдут от СН на эти выборы", - сказал Ильенко .

Он сказал, что нереально выиграть выборы на условиях, где все контролирует ФСБ.

"Это смесь какого-то невероятного инфантилизма и наивности, или какого-то уже злого умысла.

Давайте смоделируем ситуацию: Там реально контролирует ситуацию Россия, ФСБ. Как вы думаете, они допустят, чтобы там на так называемых выборах, которые они от и до контролируют, победила некая сила, которую они не контролируют? Я в это не верю ", - сказал экс-нардеп.

Ильенко сказал, что бренд могут использовать.



""Слуга народа" набирает какой-то процент, возможно, даже первое место, но кто будут те люди, которые будут депутатами от СН там. И не получится ли так, что они будут называться "Слуга народа", а там будут сидеть друзья Пушилина, засланные казачки от сепаратистов? Будут люди, полностью лояльные и контролируемые оккупантами. Представьте ситуацию, фракция СН в Донецком городском совете голосует вопреки официальной позиции Киева. И все будут говорить, что это гражданский конфликт, что и надо было доказать", - подытожил Ильенко.