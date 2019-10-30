"Он служит двум странам?": Джулиани намекнул, что ключевой свидетель по делу Трампа "шпион" Украины

30 октября, 2019, 15:18

Личный адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани считает, что свидетель по делу импичмента Дональда Трампа Александр Виндман может "служить правительствам двух стран"

По мнению Джулиани, украинское происхождение Виндмана ставит под сомнение его показания о скандальном разговоре Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

"Сотрудник правительства США служит двум странам? Неудивительно, что он выглядит очень растерянным и человеком, находящимся под давлением", - написал Джулиани в Twitter.

ANOTHER SCHIFFTY BACKFIRE: A US gov. employee who has reportedly been advising two gov's?



No wonder he is confused and feels pressure.



However the only opinion that legally counts is Pres. Zelensky's. Who has clearly said NO pressure.



End of impeachment. End of Schiff. - Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) October 29 2019

29 октября во Конгрессе дал показания Александр Виндман, уроженец Киева и главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности США.

Он стал первым известным прессе прямым свидетелем разговора Трампа с Владимиром Зеленским.

Виндман заявил о попытках "влиятельных лиц" вне Белого дома (вероятно, адвокат Трампа Рудольф Джулиани, - ред.) сформировать "ложный нарратив" об Украине, который противоречил бы консенсусному мнению американских чиновников в сфере национальной безопасности.

Виндман характеризует этот нарратив как вредный для национальных интересов и политики США в отношении Украины, поскольку он "подрывал усилия", направленные на расширение сотрудничества с официальным Киевом.

Кроме того, Виндман заявил, что стенограмма беседы Трампа и Зеленского неполная.

25 июля 2019 г. Виндман присутствовал в ситуационной комнате Белого дома, откуда Трамп звонил Зеленскому.