"Голос" считает ошибкой разведение в Золотом без 7-дневного режима тишины, - Вакарчук

30 октября, 2019, 11:25

Об этом Святослав Вакарчук сказал, выступая в Раде.

"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины. И это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит, не соответствует действительности", - сказал народный депутат.

Он отметил, что в "Голосе" обладают информацией, что "буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь".

Вакарчук также подчеркнул, что Минские соглашения, по его мнению, должны быть пересмотрены. Украина не должна подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств.