 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Голос" считает ошибкой разведение в Золотом без 7-дневного режима тишины, - Вакарчук

"Голос" считает ошибкой разведение в Золотом без 7-дневного режима тишины, - Вакарчук


фото: bzns.media
Глава партии "Голос" заявил в Верховной Раде, что имеет доказательства, что разведение войск в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня

Об этом Святослав Вакарчук сказал, выступая в Раде.

"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины. И это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит, не соответствует действительности", - сказал народный депутат.

Он отметил, что в "Голосе" обладают информацией, что "буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь".

Вакарчук также подчеркнул, что Минские соглашения, по его мнению, должны быть пересмотрены. Украина не должна подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать