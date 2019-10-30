"Голос" считает ошибкой разведение в Золотом без 7-дневного режима тишины, - Вакарчук
30 октября, 2019, 11:25
Глава партии "Голос" заявил в Верховной Раде, что имеет доказательства, что разведение войск в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня
Об этом Святослав Вакарчук сказал, выступая в Раде.
"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневного режима тишины. И это формальное вчерашнее заявление, что якобы тишина семидневная происходит, не соответствует действительности", - сказал народный депутат.
Он отметил, что в "Голосе" обладают информацией, что "буквально позавчера и вчера звучали выстрелы непосредственно у линии разведения в тех местах, о которых идет речь".
Вакарчук также подчеркнул, что Минские соглашения, по его мнению, должны быть пересмотрены. Украина не должна подстраиваться под политическую конъюнктуру других государств.
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