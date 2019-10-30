"Динамо" - "Шахтер": видео шедеврального гола Сидорчука
30 октября, 2019, 21:04
В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" на 22-й минуте счет открыл Сергей Сидорчук
Об этом сообщает "ТСН".
В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" довольно быстро был открыт счет. На 22-й минуте бешеным ударом из-за пределов штрафной Сергей Сидорчук шокировал голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, из-за чего тот не мог ничего поделать и просто наблюдал за красавцем голом.
На данный момент в матче 69-я минута, а киевское "Динамо" побеждает соперника со счетом 1: 0.
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