 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": видео шедеврального гола Сидорчука

"Динамо" - "Шахтер": видео шедеврального гола Сидорчука


фото: twitter
В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" на 22-й минуте счет открыл Сергей Сидорчук

Об этом сообщает "ТСН".

В главном противостоянии 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер" довольно быстро был открыт счет. На 22-й минуте бешеным ударом из-за пределов штрафной Сергей Сидорчук шокировал голкипера "Шахтера" Андрея Пятова, из-за чего тот не мог ничего поделать и просто наблюдал за красавцем голом.

На данный момент в матче 69-я минута, а киевское "Динамо" побеждает соперника со счетом 1: 0.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать