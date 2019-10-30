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Espreso.tvОбществоПутин, коррупция, а теперь - и мы сами: Сенцов назвал главные проблемы Украины

Путин, коррупция, а теперь - и мы сами: Сенцов назвал главные проблемы Украины


фото: rfe
Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Кремля назвал проблему, которая появилась в Украине за время его пребывания в колонии в РФ

Об этом Олег Сенцов сказал, выступая на форуме единства по поводу диалога между обществом и властью, передает Еспресо.TV.

"Две проблемы, которые знают все: внешняя - Путин и агрессия, и внутренняя - коррупция. Есть и другие, они главные. Я о них знал, находясь там. Но только вернувшись сюда, полтора месяца находясь среди украинцев, дома, я увидел и третью проблему - это мы сами", - заявил Сенцов.

Он рассказал, что находясь в Польше, имел возможность пообщаться с разными людьми. Так, эмигрант из Украины спросил его, увидел ли Олег через 5 лет те отношения между людьми, которые были на площади. Сенцов ответил: "Нет".

"Я этого уже не вижу. Я хорошо помню, как было той зимой, когда мы общались друг с другом вежливо, корректно и честно. Я помню тот свет и тепло, которое было между людьми. Это помогало мне 5 лет. я знал, ради чего рисковал и ради чего сижу. это мне помогало. Приехав и увидев, что происходит в нашем обществе, я обнаружил, что мы все это потеряли. Революция Достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Как бы горько это не звучало. Мы агрессивны, разрозненны, нетерпимы к другому мнению близких людей", - поделился замечаниями бывший политзаключенный.

 

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