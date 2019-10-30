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Espreso.tvОбществоПриватБанк и независимость НБУ: Гонтарева назвала "красные линии", которые нельзя переходить

ПриватБанк и независимость НБУ: Гонтарева назвала "красные линии", которые нельзя переходить


фото: НБУ
В контексте макрофинансовой стабильности независимость Национального банка Украины является базисом

Об этом экс-глава НБУ Валерия Гонтарева рассказала в интервью "НВ" .

Есть две красные линии, которые переходить нельзя - это ПриватБанк и независимость Национального банка. Поэтому, когда мы говорим о макрофинансовой стабильности, независимость Национального банка - это основополагающий, краеугольный базис, на котором может строиться вся остальная экономика ", - отметила Гонтарева.

По ее словам, именно за закон о независимости Нацбанка, который приняли в 2015 году, Украина получила $ 1,7 млрд транша от МВФ.

  • Вероятно, речь идет о первом транше по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы Stand-By Arrangement (SBA), которую Совет директоров МВФ принял 18 декабря 2018 года.
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