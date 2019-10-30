 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство расширило программу господдержки по строительству доступного жилья

Правительство расширило программу господдержки по строительству доступного жилья

Кабинет министров Украины расширил государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно сообщению, соответствующие изменения в постановление "Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем" были приняты на выездном заседании правительства в Мариуполе 28 октября.

"Постановление дополнено нормой относительно определения предельной стоимости 1 квадратного метра жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от границ областных центров и Киева. Она не может превышать опосредованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза. До внесения изменений в населенных местах - спутниках столицы и областных центров предельная стоимость принималась как опосредованная без увеличительного коэффициента, что делало невозможным приобретение жилья в них. Люди покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75. Внесенные изменения дадут возможность участникам программы выбирать более дешевые объекты за пределами города Киева и областных центров ", - говорится в пояснении.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября по 1 декабря может осуществлять корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Благодаря расширению государственной поддержки программы строительства доступного жилья с 100 до 400 млн грн (парламентом в первом чтении приняты изменения в бюджет об увеличении бюджетной программы на 300 млн грн) ее смогут получить около 950 семей, из которых 700 семей ВПЧ и около 200 семей участников АТО / ООС.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

30 октября, 2019 среда

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать