Правительство расширило программу господдержки по строительству доступного жилья

30 октября, 2019, 09:53

Кабинет министров Украины расширил государственную поддержку программы строительства доступного жилья в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно сообщению, соответствующие изменения в постановление "Некоторые вопросы обеспечения граждан доступным жильем" были приняты на выездном заседании правительства в Мариуполе 28 октября.

"Постановление дополнено нормой относительно определения предельной стоимости 1 квадратного метра жилья для населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от границ областных центров и Киева. Она не может превышать опосредованную стоимость, увеличенную в 1,5 раза. До внесения изменений в населенных местах - спутниках столицы и областных центров предельная стоимость принималась как опосредованная без увеличительного коэффициента, что делало невозможным приобретение жилья в них. Люди покупали жилье в Киеве и областных центрах с коэффициентом 1,75. Внесенные изменения дадут возможность участникам программы выбирать более дешевые объекты за пределами города Киева и областных центров ", - говорится в пояснении.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что Минрегион с 15 ноября по 1 декабря может осуществлять корректировку распределения бюджетных средств между административно-территориальными единицами в случае угрозы неиспользования средств до конца бюджетного года.

Благодаря расширению государственной поддержки программы строительства доступного жилья с 100 до 400 млн грн (парламентом в первом чтении приняты изменения в бюджет об увеличении бюджетной программы на 300 млн грн) ее смогут получить около 950 семей, из которых 700 семей ВПЧ и около 200 семей участников АТО / ООС.