 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПоявился украинский трейлер нового фильма Гая Ричи с Мэттью Макконеги и Хью Грантом

Появился украинский трейлер нового фильма Гая Ричи с Мэттью Макконеги и Хью Грантом

Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи, премьера которого в Украине запланирована на январь 2020 года

Видео появилось на YouTube.

В январе 2020 году в украинский прокат выйдет новый боевик Гая Ричи "Джентльмены" с Мэттью Макконеги, Колином Фарреллом и Хью Грантом.

Сегодня опубликовали его дублированный украиноязычный трейлер.

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием имения обедневшей английской аристократки. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельного клана миллиардеров США, на его пути встают не менее привлекательные, но жесткие джентльмены.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать