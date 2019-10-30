Появился украинский трейлер нового фильма Гая Ричи с Мэттью Макконеги и Хью Грантом

30 октября, 2019, 18:08

Вышел дублированный трейлер боевика "Джентльмены" от Гая Ричи, премьера которого в Украине запланирована на январь 2020 года

Видео появилось на YouTube.

В январе 2020 году в украинский прокат выйдет новый боевик Гая Ричи "Джентльмены" с Мэттью Макконеги, Колином Фарреллом и Хью Грантом.

Сегодня опубликовали его дублированный украиноязычный трейлер.

По сюжету талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием имения обедневшей английской аристократки. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельного клана миллиардеров США, на его пути встают не менее привлекательные, но жесткие джентльмены.