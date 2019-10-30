Отныне в водительское удостоверение будут вписывать группу крови

30 октября, 2019, 15:25

Информацию будут брать с медицинской справки водителя

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД в Facebook.

Теперь, обратившись в сервисный центр МВД

за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения,

после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортным средством,

гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор

Отмечается, что администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083 / о.

"Данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг", - сообщили в сервисном центре.