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Espreso.tvОбществоОтныне в водительское удостоверение будут вписывать группу крови

Отныне в водительское удостоверение будут вписывать группу крови


фото: 24ukr.net
Информацию будут брать с медицинской справки водителя

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД в Facebook.

Теперь, обратившись в сервисный центр МВД

  • за услугой обмена, замены или восстановления водительского удостоверения,
  • после успешной сдачи экзаменов на право управления транспортным средством,

гражданин получает удостоверение, в котором обязательно указываются его группа крови и резус-фактор

Отмечается, что администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083 / о.

"Данная справка входит в комплект документов, которые гражданин обязательно предоставляет сервисному центру МВД для получения вышеуказанных административных услуг", - сообщили в сервисном центре.

 

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