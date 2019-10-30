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Espreso.tvОбществоОрбан на встрече у Путина заявил, что очень ждет знакомства с Зеленским

Орбан на встрече у Путина заявил, что очень ждет знакомства с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет встречи и знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает УНИАН.

"Хочу вам рассказать о старовенгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины", - сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает нормандский формат и надеется, что его работа приведет к положительному результату.

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