Орбан на встрече у Путина заявил, что очень ждет знакомства с Зеленским
30 октября, 2019, 21:55
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ждет встречи и знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщает УНИАН.
"Хочу вам рассказать о старовенгерской традиции. Те, кто мало знает о нашей культуре, но у нас такая традиция: пока мы кого-то лично не знаем, мы не выражаем свое мнение. Я хочу, жду, когда можно будет познакомиться с новым президентом Украины", - сказал Орбан.
Он подчеркнул, что Венгрия поддерживает нормандский формат и надеется, что его работа приведет к положительному результату.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Дональдом Трампом Украины
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