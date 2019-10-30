Оплата коммуналки и пенсионный фонд: в Мариуполе открыли "Мультицентр"

30 октября, 2019, 15:14

В Мариуполе открыли социальный офис "Мультицентр"

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что цель проекта "Мультицентр" - обеспечение жителей города административными услугами.

В здании "мультицентр" размещен центр по предоставлению административных услуг, отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, отделение приема коммунальных платежей, управления социальной защиты населения, Левобережный пенсионный фонд и кассы банка.

Офис президента сообщает, что особенность "Мультицентра" - смотровая площадка на крыше с кафе и зоной отдыха. Центр доступен для людей с инвалидностью.

По предварительной информации, в Центре будет создано около 120 новых рабочих мест.

"Мультицентр" открыт при поддержке посольства США в Украине.