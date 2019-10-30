Нет ключевых фраз: чиновник Совбеза США заявил, что стенограмма беседы Трампа и Зеленского неполная

30 октября, 2019, 13:51

Директор по вопросам Европы Совета по национальной безопасности США Александр Виндман во время показаний в Конгрессе заявил, что в стенограмме разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского отсутствуют отдельные фразы относительно политического конкурента Трампа Джо Байдена

Об этом сообщает The New York Times

Издание ссылается на 3 источника, знакомых с показаниями чиновника перед Палатой представителей.

По словам Виндмана, он пытался, но не смог добавить некоторые пропущенные фразы в записи.

Два исправления, которые не были внесены, касались утверждения Трампа о существовании записей экс-вице-президента Джо Байдена о коррупции в Украине и упоминаний Зеленским газовой компании Burisma Holdings, в правление которой входил сын Байдена Хантер.

Тезис о существовании записей о коррупции в Украине ссылкой на слова Байдена об усилиях заставить тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина не расследовать дело младшего Байдена.

Как отмечает The Times, такие показания полковника Виндмана заставят следователей задавать дополнительные вопросы чиновникам, которые имели доступ к разговору президентов.

Однако упущенные фразы принципиально не меняют понимание жалобы, которую подал обличитель после общения Трампа и Зеленского.

"Непонятно, почему некоторые изменения полковника Виндмана не были внесены, а другие, которые он рекомендовал, добавили, но решение адвокатов Белого дома быстро заблокировать стенограмму подорвало нормальный процесс обращения с такими документами", - говорится в публикации.

Так как Виндман родился в Украине, некоторые республиканцы упрекают его лояльности к стране своего рождения и даже шпионаже. Однако такие тезисы подверглись критике как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев, так как Виндман служил в Ираке и получил награду "Пурпурное сердце".

Справка

Виндману и его брату Евгению было три года, когда они с отцом, бабушкой и старшим братом прибыли в США и поселились на Брайтон Бич в Нью-Йорке.

В 1998 году Александр Виндман окончил Государственный университет Нью-Йорка, затем поступил в войска и, среди прочего, служил в Южной Корее, Германии а также в 2003 году в Ираке, где он был ранен, за что он получил награду "Пурпурное сердце".

Позже начал работать в Белом доме.

В Александра Виндмана есть брат-близнец, который также имеет высокое воинское звание, как и его брат, занимает высокий пост в администрации Трампа. Он является юристом Белого дома, ответственным за вопросы этики.