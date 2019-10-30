НБУ ослабил гривну относительно доллара
30 октября, 2019, 08:14
На среду, 30 октября, Нацбанк установил курс гривны относительно доллара на уровне 25,11 грн / $
Об этом сообщает сайт НБУ.
Курс по отношению к евро установлен на уровне 27,86 грн, 10 российских рублей стоят 3,93 грн.
На наличном рынке 30 октября по состоянию на 8:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 24,91, продают - по 24,96 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 24,82 до 24,95 грн / $, продажи - в пределах 24,94-25 грн / $.
Во вторник, 29 октября, официальный валютный курс составлял 25,07 грн / $ и 27,79 грн / евро.
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