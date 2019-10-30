НБУ ослабил гривну относительно доллара

30 октября, 2019, 08:14

На среду, 30 октября, Нацбанк установил курс гривны относительно доллара на уровне 25,11 грн / $

Об этом сообщает сайт НБУ.

Курс по отношению к евро установлен на уровне 27,86 грн, 10 российских рублей стоят 3,93 грн.

На наличном рынке 30 октября по состоянию на 8:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 24,91, продают - по 24,96 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 24,82 до 24,95 грн / $, продажи - в пределах 24,94-25 грн / $.

Во вторник, 29 октября, официальный валютный курс составлял 25,07 грн / $ и 27,79 грн / евро.