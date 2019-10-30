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Espreso.tvОбществоНардепы внесли законопроект о растаможивании "евроблях"

Нардепы внесли законопроект о растаможивании "евроблях"


фото: epravda
На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект о внесении законопроекта, который призван решать проблему, сложившуюся в Украине с растаможкой автомобилей на европейских номерах

Соответствующая информация размещена на сайте Рады.

Так, в частности, обнародованная карта проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза.

Текст законопроекта пока не доступен.

В карточке документа указывается, что проект был получен Верховной Радой 29 октября и передан на рассмотрение руководству парламента.

В сентябре народные депутаты отложили введение штрафов для водителей авто на еврономерах до конца этого года. Кабинет министров и активисты создали рабочую группу по наработке новых правил растаможивания автомобилей в Украине. В правительстве пообещали внести проект, который максимально упростит порядок растаможивания автомобилей.

Среди вероятных положений будущего закона, которые озвучивались в СМИ, - отмена коэффициента возраста, который влияет на стоимость растаможивания; отмена запрета на ввоз ретро авто; анализ потребности в экостандартах; возвращение утилизационного сбора; введение обязательного техосмотра.

Законом Украины от 20 сентября 2019 № 73-IХ "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми предусмотрено продление до 31 декабря 2019 года включая действия переходного периода, в котором граждане Украины без применения к ним административных взысканий могут оформить для свободного обращения автомобили, которые используются в Украине на иностранной регистрации.

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