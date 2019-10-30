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Espreso.tvОбществоМиссия ОБСЕ будет наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью беспилотников

Миссия ОБСЕ будет наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью беспилотников

СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью патрулей и дронов

Об этом заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон, передает "Интерфакс-Украина".

Он посетил участок разведения сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Золотого в Луганской области.

"СММ приветствует решение осуществить разведение средств в Золотом. Разведение сейчас происходит. И миссия будет продолжать наблюдать за процессом, используя патрулирование и дроны", - сообщил Этерингтон.

Контактная группа по вопросам Украины на заседании 1 октября во Минске согласовала разведение войск в районе двух населенных пунктов на востоке Украины - Золотого и Петровского. Разведение должно происходить на расстояние 1 км от линии разграничения и быть зеркальным.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Договориться о разведении удалось лишь на встрече контактной группы 29 октября, когда оно и началось. Также стороны договорились развести силы в населенном пункте Петровское. Однако дата разведения объявляется.

 

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