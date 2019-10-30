Менеджер НБУ за $ 50 тыс. взятки хотел выдать бессрочную лицензию для обменника, - СБУ
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что чиновник требовал от директора предприятия $ 50 тыс.
"В такую сумму злоумышленник оценил содействие в предоставлении коммерсанту бессрочной Генеральной лицензии на деятельность по обмену валют", - говорится в сообщении
По предварительной информации "решить" этот вопрос менеджер планировал с другими должностными лицами.
Правоохранители задержали "банкира" рядом со зданием Нацбанка при получении $ 40 тыс. аванса.
Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом совершенное в особо крупных размерах) УК.
Издание "Цензор.Нет" сообщает, что речь идет о 33-летнем Евгение Пискотине - главном специалисте департамента обеспечения деятельности Национального банка.
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