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Espreso.tvОбществоМенеджер НБУ за $ 50 тыс. взятки хотел выдать бессрочную лицензию для обменника, - СБУ

Менеджер НБУ за $ 50 тыс. взятки хотел выдать бессрочную лицензию для обменника, - СБУ

СБУ задержала в Киеве менеджера Национального банка Украины на получении неправомерной выгоды от частного предпринимателя

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал от директора предприятия $ 50 тыс.

"В такую сумму злоумышленник оценил содействие в предоставлении коммерсанту бессрочной Генеральной лицензии на деятельность по обмену валют", - говорится в сообщении

По предварительной информации "решить" этот вопрос менеджер планировал с другими должностными лицами.

Правоохранители задержали "банкира" рядом со зданием Нацбанка при получении $ 40 тыс. аванса.

Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом совершенное в особо крупных размерах) УК.

Издание "Цензор.Нет" сообщает, что речь идет о 33-летнем Евгение Пискотине - главном специалисте департамента обеспечения деятельности Национального банка.

 

 

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