Линкявичюс анонсировал визит Зеленского в Вильнюс
Линкявичюс встретился с президентом Украины в Мариуполе после посещения разрушенного войной приморского поселка Широкино в Донецкой области.
Глава МИД Литвы рассказал, что обсудил с Владимиром Зеленским двустороннее экономическое сотрудничество, будущий ноябрьский визит украинского президента в Вильнюс и запланированную на следующий год в Литве конференцию по реформам в Украине.
Встреча Линкявичюса с Зеленским состоялась сразу после того, как украинская армия сообщила о начале разведения войск возле Золотого.
"Много эмоций, поскольку отвод сил вызывает и протесты. Президент Зеленский искренне надеется реализовать миротворческий план, поскольку каждый день идут действия, продолжают гибнуть люди. Планируется искать этапы выхода из этой ситуации", - сказал Линкявичюс BNS в телефонном интервью из Украины.
"Президент сказал, что обеспокоен тем, чтобы все происходило слаженно, чтобы люди правильно поняли. Он надеется, что это послужит дальнейшим этапом поиска соглашения", - добавил глава литовского МИД.
Глава МИД Литвы прибыл в Мариуполь для участия в международном инвестиционном форуме.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"