KyivNotKiev Аэропорт Лиссабона исправил написание украинской столицы

30 октября, 2019, 16:51

Аэропорт Лиссабона изменил транслитерацию названия украинской столицы в соответствии с национальным стандартом - Kyiv

Об этом сообщает посольство Украины в Португалии в twitter.

"Португалия присоединилась к международной кампании "CorrectUA". Аэропорт Лиссабона начал писать название столицы Украины согласно с правильным произношением этого города украинском языке: Kyiv (вместо Kiev)", - говорится в сообщении.

Portugal aderiu à campanha internacional #CorrectUA

O aeroporto de Lisboa começou a grafar o nome da capital da Ucrânia de acordo com a correta pronúncia desta cidade em ucraniano : Kyiv (em detrimento de Kiev) #KyivNotKiev pic.twitter.com/Nn3ucM0JgS - UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) October 29 2019