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Espreso.tvМирKyivNotKiev Аэропорт Лиссабона исправил написание украинской столицы

KyivNotKiev Аэропорт Лиссабона исправил написание украинской столицы


фото: 5.ua
Аэропорт Лиссабона изменил транслитерацию названия украинской столицы в соответствии с национальным стандартом - Kyiv

Об этом сообщает посольство Украины в Португалии в twitter.

"Португалия присоединилась к международной кампании "CorrectUA". Аэропорт Лиссабона начал писать название столицы Украины согласно с правильным произношением этого города украинском языке: Kyiv (вместо Kiev)", - говорится в сообщении.

  • Напомним, ежедневная британская газета Financial Times, которая освещает главные новости мира в экономической сфере, отныне будет использовать написание названия украинской столицы на английском языке как Kyiv.
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