KyivNotKiev Аэропорт Лиссабона исправил написание украинской столицы
30 октября, 2019, 16:51
Аэропорт Лиссабона изменил транслитерацию названия украинской столицы в соответствии с национальным стандартом - Kyiv
Об этом сообщает посольство Украины в Португалии в twitter.
"Португалия присоединилась к международной кампании "CorrectUA". Аэропорт Лиссабона начал писать название столицы Украины согласно с правильным произношением этого города украинском языке: Kyiv (вместо Kiev)", - говорится в сообщении.
Portugal aderiu à campanha internacional #CorrectUA- UKR Embassy in PRT (@UKRinPRT) October 29 2019
O aeroporto de Lisboa começou a grafar o nome da capital da Ucrânia de acordo com a correta pronúncia desta cidade em ucraniano : Kyiv (em detrimento de Kiev) #KyivNotKiev pic.twitter.com/Nn3ucM0JgS
- Напомним, ежедневная британская газета Financial Times, которая освещает главные новости мира в экономической сфере, отныне будет использовать написание названия украинской столицы на английском языке как Kyiv.
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