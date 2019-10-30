Кулеба: Украина планирует достичь за пять лет критериев членства в НАТО
Об этом он сказал во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Укринформ.
"Украина сделала свой выбор - это членство в НАТО. Альянс в 2008 году также сделал свой выбор, когда на саммите в Бухаресте решил, что Украина станет членом НАТО. Мы исходим из того, что это решение будет выполнено. Правительство, которое я представляю, является первым правительством, которое четко закрепило в программе своей деятельности цель - достичь за пять лет соответствия критериям членства в Альянсе", - сказал Кулеба.
По его словам, различные оценки общественного мнения показывают одну и ту же тенденцию - постепенный рост поддержки евроатлантической интеграции в Украине.
"Убежден, что это уже не просто естественная реакция украинцев на агрессию России, а осознанное решение", - подытожил он.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует усилия, которые привлечены для мирного решения конфликта и для разведения войск в Золотом.
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