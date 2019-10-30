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Espreso.tvСпортКубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала

Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала


фото: ffu.ua
Сегодня, 30 октября, будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Кубок Украины

1/8 финала

30 октября

14:00 "Минай-Закарпатье" - "Львов"

14:00 "Мариуполь" - "Олимпик", "Футбол 2"

15:00 "Ингулец" - "Днепр-1"

15:00 "Николаев" - "Десна"

17:00 "Колос" - "Ворскла", "Футбол 2"

18:00 "Альянс" - "Горняк-Спорт"

18:00 "Александрия" - "Заря"

19:30 "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"

Команды, которые получат право сыграть в четвертьфинале турнира, определятся по результатам одного матча.

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