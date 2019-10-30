Кубок Украины: расписание матчей и трансляций 1/8 финала
30 октября, 2019, 11:05
Сегодня, 30 октября, будут сыграны матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Кубок Украины
1/8 финала
30 октября
14:00 "Минай-Закарпатье" - "Львов"
14:00 "Мариуполь" - "Олимпик", "Футбол 2"
15:00 "Ингулец" - "Днепр-1"
15:00 "Николаев" - "Десна"
17:00 "Колос" - "Ворскла", "Футбол 2"
18:00 "Альянс" - "Горняк-Спорт"
18:00 "Александрия" - "Заря"
19:30 "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"
Команды, которые получат право сыграть в четвертьфинале турнира, определятся по результатам одного матча.
- 29 октября знаменитый в прошлом полузащитник Леонид Буряк сделал прогноз на встречу между "Динамо" и "Шахтером" в Кубке Украины.
- 8 октября стало известно, что президенту львовского "Движения" Григорию Козловскому грозит пожизненная дисквалификация, за оскорбление арбитра в матче Кубка Украины против "Мариуполя".
- 3 октября, в Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
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