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Espreso.tvОбществоКредитки, цифровой кошелек и кэшбек: Uber запускает подразделение Uber Money

Кредитки, цифровой кошелек и кэшбек: Uber запускает подразделение Uber Money


фото: theverge
Компания Uber представила подразделение Uber Money, которое работает над финансовыми продуктами и технологиями

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Вместо того, чтобы ждать еженедельных платежей или обналичивать деньги с помощью Instant Pay, водители и курьеры будут иметь доступ к своим заработкам в режиме реального времени после каждой поездки за дебетовый счет Uber", - рассказали в компании.

Дебетовый счет Uber, который сейчас доступен в США, интегрируют в приложение Uber Driver. Вскоре получить такой счет смогут и пользователи в других странах. Кроме того, компания сообщила о кэшбеке в размере 3-6% за покупки топлива.

Uber также запускает цифровой кошелек Uber Wallet. Он появится в приложении Uber Driver в ближайшие недели. Позже его также интегрируют в приложение Uber Eats.

Кроме того, компания перезапускает свою кредитную карту, которая была представлена ​​почти два года назад. Uber предлагает кэшбек в размере 5% в Uber Cash от затрат на платформе Uber, включая Uber Rides, Uber Eats и Jump. Вознаграждение также распространяется на услугу Uber Copter.

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