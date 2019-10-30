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Espreso.tvОбществоКомплекс энергетических и электротехнических выставок в Киеве в МВЦ

Комплекс энергетических и электротехнических выставок в Киеве в МВЦ

5-7 ноября 2019 года состоится масштабное отраслевое мероприятие, которое по праву считается визитной карточкой энергетической отрасли Украины. Включает в себя одновременно четыре выставки: XVII Международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2019, IV Международная специализированная выставка горнодобывающей промышленности MINING & MINERALS EXPO – 2019, IV Международная специализированная выставка НЕФТЕГАЗЭКСПО – 2019, II Международная специализированная выставка ELECTRO INSTALL - 2019

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Мультифункциональные выставки, на которых представители бизнеса, промышленники и предприниматели смогут продемонстрировать последние достижения в сфере производства  энергосберегающего оборудования и инновационных технологий, максимально широко презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и  партнёрами.

Учасники - более 100 передовых компаний из Чехии, Германии, Франции, Турции, Тайвани, Сербии, Польши, Литвы и Украины.

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

  • электротехническое и энергетическое оборудование;
  • электрические подстанции, линии электропередач, кабели, проводы, промышленная светотехника, автоматизация и т.д.

MINING & MINERALS EXPO:

  • проходческие, измерительные машины;
  • шахтная и карьерная спецтехника;
  • конвеерные системы;
  • буровой инструмент;
  • дробильно‑сортировочное, обогатительное  оборудование;
  • измерительные  приборы, средства автоматизации, связи, индивидуальной защиты.

НЕФТЕГАЗЭКСПО:

  • оборудованием для бурения, эксплуатации и ремонта скважин;
  • энергетическое и электротехническое оборудование;
  • насосная и компрессорная техника

ELECTRO INSTALL Выставка презентует широкий спектр низьковольтной электротехнической продукции, электронных приборов и систем для исполнения целого ряда работ:

  • проектирование систем электроснабжения объектов жилого, гражданского, коммерческого и промышленного  назначения, предоставления комплексных технических решений;
  • всех видов электромонтажа;
  • разработка электронной и электротехнической аппаратуры, средств телекомуникаций, компьютерних управляющих систем, промышленной и транспортной электроники.

В рамках деловой программы пройдут семинары и конференции:

IV Киевская конференция «Бурение. Интенсификация. Экология и охрона труда». Спикеры: первые лица АО «Укргазвидобування», СП «Полтавська газонафтова компанія», ООО «Бурова техніка», ОО «Белоруснефть», Tacrom Services, Schlumberger, Weatherford, NOV - Fidmash и другие отечественные и иностранные компании.

- VІ Всеукраинський семинар инженеров‑энергетиков, направленный на внедрение  мировых достижений и наилучших практик в производственные процессы предприятий электроэнергетического комплекса и промышленности. Семинар проводит Национальный комитет Международного совета по  крупным электроэнергетичным системам “СІГРЕ-Україна”.

Детальнее про выставки www.iec-expo.com.ua

Место проведенния: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (МВЦ), Павильоны № 2, № 3, 

(г.Киев, Броварськой проспект, 15, станция метро «Левобережная»)

Контакты:
тел.: (044) 201-11-57, 201-11-67, 206-87-96

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.uaenergy@iec-expo.com.ua

Вход на выставки и предоствление каталогов – бесплатные. 

Присоединяйтесь к нам !

 

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