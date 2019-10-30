Комплекс энергетических и электротехнических выставок в Киеве в МВЦ

30 октября, 2019, 09:00

5-7 ноября 2019 года состоится масштабное отраслевое мероприятие, которое по праву считается визитной карточкой энергетической отрасли Украины. Включает в себя одновременно четыре выставки: XVII Международная специализированная выставка ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2019, IV Международная специализированная выставка горнодобывающей промышленности MINING & MINERALS EXPO – 2019, IV Международная специализированная выставка НЕФТЕГАЗЭКСПО – 2019, II Международная специализированная выставка ELECTRO INSTALL - 2019

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Мультифункциональные выставки, на которых представители бизнеса, промышленники и предприниматели смогут продемонстрировать последние достижения в сфере производства энергосберегающего оборудования и инновационных технологий, максимально широко презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и партнёрами.

Учасники - более 100 передовых компаний из Чехии, Германии, Франции, Турции, Тайвани, Сербии, Польши, Литвы и Украины.

ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

электротехническое и энергетическое оборудование;

электрические подстанции, линии электропередач, кабели, проводы, промышленная светотехника, автоматизация и т.д.

MINING & MINERALS EXPO:

проходческие, измерительные машины;

шахтная и карьерная спецтехника;

конвеерные системы;

буровой инструмент;

дробильно‑сортировочное, обогатительное оборудование;

измерительные приборы, средства автоматизации, связи, индивидуальной защиты.

НЕФТЕГАЗЭКСПО:

оборудованием для бурения, эксплуатации и ремонта скважин;

энергетическое и электротехническое оборудование;

насосная и компрессорная техника

ELECTRO INSTALL Выставка презентует широкий спектр низьковольтной электротехнической продукции, электронных приборов и систем для исполнения целого ряда работ:

проектирование систем электроснабжения объектов жилого, гражданского, коммерческого и промышленного назначения, предоставления комплексных технических решений;

всех видов электромонтажа;

разработка электронной и электротехнической аппаратуры, средств телекомуникаций, компьютерних управляющих систем, промышленной и транспортной электроники.

В рамках деловой программы пройдут семинары и конференции:

- IV Киевская конференция «Бурение. Интенсификация. Экология и охрона труда». Спикеры: первые лица АО «Укргазвидобування», СП «Полтавська газонафтова компанія», ООО «Бурова техніка», ОО «Белоруснефть», Tacrom Services, Schlumberger, Weatherford, NOV - Fidmash и другие отечественные и иностранные компании.

- VІ Всеукраинський семинар инженеров‑энергетиков, направленный на внедрение мировых достижений и наилучших практик в производственные процессы предприятий электроэнергетического комплекса и промышленности. Семинар проводит Национальный комитет Международного совета по крупным электроэнергетичным системам “СІГРЕ-Україна”.

Детальнее про выставки www.iec-expo.com.ua

Место проведенния: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (МВЦ), Павильоны № 2, № 3,

(г.Киев, Броварськой проспект, 15, станция метро «Левобережная»)

Контакты:

тел.: (044) 201-11-57, 201-11-67, 206-87-96

e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energy@iec-expo.com.ua

Вход на выставки и предоствление каталогов – бесплатные.

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