Комплекс энергетических и электротехнических выставок в Киеве в МВЦ
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Мультифункциональные выставки, на которых представители бизнеса, промышленники и предприниматели смогут продемонстрировать последние достижения в сфере производства энергосберегающего оборудования и инновационных технологий, максимально широко презентовать свою продукцию, установить необходимый контакт с потребителем и партнёрами.
Учасники - более 100 передовых компаний из Чехии, Германии, Франции, Турции, Тайвани, Сербии, Польши, Литвы и Украины.
ЭНЕРГЕТИКА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
- электротехническое и энергетическое оборудование;
- электрические подстанции, линии электропередач, кабели, проводы, промышленная светотехника, автоматизация и т.д.
MINING & MINERALS EXPO:
- проходческие, измерительные машины;
- шахтная и карьерная спецтехника;
- конвеерные системы;
- буровой инструмент;
- дробильно‑сортировочное, обогатительное оборудование;
- измерительные приборы, средства автоматизации, связи, индивидуальной защиты.
НЕФТЕГАЗЭКСПО:
- оборудованием для бурения, эксплуатации и ремонта скважин;
- энергетическое и электротехническое оборудование;
- насосная и компрессорная техника
ELECTRO INSTALL Выставка презентует широкий спектр низьковольтной электротехнической продукции, электронных приборов и систем для исполнения целого ряда работ:
- проектирование систем электроснабжения объектов жилого, гражданского, коммерческого и промышленного назначения, предоставления комплексных технических решений;
- всех видов электромонтажа;
- разработка электронной и электротехнической аппаратуры, средств телекомуникаций, компьютерних управляющих систем, промышленной и транспортной электроники.
В рамках деловой программы пройдут семинары и конференции:
- IV Киевская конференция «Бурение. Интенсификация. Экология и охрона труда». Спикеры: первые лица АО «Укргазвидобування», СП «Полтавська газонафтова компанія», ООО «Бурова техніка», ОО «Белоруснефть», Tacrom Services, Schlumberger, Weatherford, NOV - Fidmash и другие отечественные и иностранные компании.
- VІ Всеукраинський семинар инженеров‑энергетиков, направленный на внедрение мировых достижений и наилучших практик в производственные процессы предприятий электроэнергетического комплекса и промышленности. Семинар проводит Национальный комитет Международного совета по крупным электроэнергетичным системам “СІГРЕ-Україна”.
Детальнее про выставки www.iec-expo.com.ua
Место проведенния: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (МВЦ), Павильоны № 2, № 3,
(г.Киев, Броварськой проспект, 15, станция метро «Левобережная»)
Контакты:
тел.: (044) 201-11-57, 201-11-67, 206-87-96
e-mail: lyudmila@iec-expo.com.ua, energy@iec-expo.com.ua
Вход на выставки и предоствление каталогов – бесплатные.
Присоединяйтесь к нам !
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