 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоХолодно, сухо и солнечно: синоптик спрогнозировала погоду на четверг

Холодно, сухо и солнечно: синоптик спрогнозировала погоду на четверг

В четверг, 31 октября, антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкер погодной политики в Украине. 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно", - рассказала синоптик.

Отмечается, что 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, завтра днем 2 + 8 градусов.

В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем в четверг предполагается + 3 + 6 градусов, а осадки маловероятны.

"В дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - спрогнозировала Диденко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать