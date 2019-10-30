Холодно, сухо и солнечно: синоптик спрогнозировала погоду на четверг

30 октября, 2019, 12:04

В четверг, 31 октября, антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкер погодной политики в Украине. 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно", - рассказала синоптик.

Отмечается, что 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, завтра днем 2 + 8 градусов.

В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем в четверг предполагается + 3 + 6 градусов, а осадки маловероятны.

"В дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - спрогнозировала Диденко.