Холодно, сухо и солнечно: синоптик спрогнозировала погоду на четверг
30 октября, 2019, 12:04
В четверг, 31 октября, антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкеры погодной политики в Украине
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Антициклон Ольденбургия и арктический воздух - главные ньюсмейкер погодной политики в Украине. 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно", - рассказала синоптик.
Отмечается, что 31 октября повсюду будет холодно и сухо, даже и солнечно. Ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, завтра днем 2 + 8 градусов.
В Киеве ночь подморозит до -2-5 градусов, днем в четверг предполагается + 3 + 6 градусов, а осадки маловероятны.
"В дальнейшем холодная погода еще продлится, но с воскресенья ожидается потепление", - спрогнозировала Диденко.
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