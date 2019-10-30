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Espreso.tvОбществоГПУ готова сообщить о подозрении нардепу Дубневичу

ГПУ готова сообщить о подозрении нардепу Дубневичу


фото: depo.ua
Генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу по делу о коррупции на "Укрзализныце"

Об этом сообщил процессуальный руководитель САП по делу "Укрзализныци" во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, передает РБК-Украина.

По его мнению, доказательства являются достаточными для сообщения Дубневичу о подозрении.

Глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что, по мнению его подчиненных, Дубневич стоит на вершине схемы вывода денег с "Укрзализныци".

"В своей совокупности мы понимаем, что народный депутат стоит на вершине всей этой схемы. Объявление подозрения - не приговор суда. Это лишь первая стадия уголовного процесса в отношении конкретного лица. Относительно других фигурантов это производство действительно уже завершено еще в мае этого года. Это 8 участников, более 100 томов материалов производства. Мы обращались в суд за ограничением сроков для ознакомления с материалами, однако суд отказал из-за обилия фигурантов", - заявил Холодницкий.

В свою очередь, генеральный прокурор Руслан Рябошапка пояснил, что Дубневич владеет предприятием, которое выступило посредником Укрзализныци.

"Дубневич Ярослав Васильевич является также конечным бенефициарным владельцем ООО КРТ, которое выступило посредником в этой схеме по завладению средствами филиала ЦЗВ ПАО "Укрзализныця". Сосредоточили на своих счетах разницу стоимости стрелочной продукции "Укрзализныци". То есть является основным выгодоприобретателем в результате этой схемы", - добавил Рябошапка.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича
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