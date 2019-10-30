Ferrexpo в I полугодии 2019 года инвестировала в украинские активы более 2,7 млрд грн

30 октября, 2019, 19:05

Группа Ferrexpo по результатам 6 месяцев 2019 года вложила свыше 2,7 млрд гривень (более 101,9 млн долларов США) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Группу, что превзошло аналогичный показатель 2018 года

Согласно утвержденной Советом Директоров инвестпрограмме, Группа Ferrexpo за январь-июнь текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) свыше 1 млрд. 819 млн. гривен (более 70,9 млн. долларов США), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в группу Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу Ferrexpo) – свыше 837,0 млн. гривен (более 31,1 млн. долларов США).

Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 426,0 млн гривен (более 15,2 млн. долларов США) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 847,0 млн. гривен (более 38,1 млн. долларов США); компоненты на сумму свыше 546,0 млн. гривен (более 17,4 млн. долларов США).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом Директоров инвестпрограммой. В рамках данной программы Группа сотрудничает с лидирующими в своих отраслях компаниями: Metso (Финляндия, США) – дробильное оборудование, Atlas Copco (Швеция) – буровые станки, Zeppelin (США) – горная техника, Wenco (США) – ПО для горной техники, Komatsu (Япония) – большегрузные авто, Liebherr (Германия) – краны грузоподъемностью 200 тонн, Metal 7 (Канада) – специальное технологическое оборудование для цеха переработки окатышей (ЦПО), ABB (Швеция) – электрооборудование и оборудование контрольно-измерительных приборов и др. компаниями. ЕГОК и БГОК также направили инвестиции на покупку 400 вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com