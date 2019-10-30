Facebook запустил функцию: будет напоминать заботиться о здоровье
Опция называется Preventive Health (Профилактическое здоровья), пишет The Verge.
Сервис собирает информацию о возрасте и поле пользователя с его профиля в соцсети и дает рекомендации, как заботиться о здоровье.
"Представим, что вам 52 года. Согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества, вам будут рекомендовать пройти скрининг колоректального рака", - отметил глава отдела исследований в области здоровья Facebook Фредди Абноуси.
Пользователи могут подробно прочитать о различных видах тестов, прививках и выбрать медицинское учреждение, которое им лучше подходит. Разработчик добавил, что надеется, что после получения рекомендаций Preventive Health пользователи сначала обратятся к врачам.
Также Абноуси заверил, что программа не собирает данные пользователей для медицинских организаций и страховых компаний.
Сейчас опция Preventive Health (Профилактическое здоровья) доступна только для пользователей в США.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"