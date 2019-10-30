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Espreso.tvОбществоFacebook запустил функцию: будет напоминать заботиться о здоровье

Facebook запустил функцию: будет напоминать заботиться о здоровье

В социальной сети Facebook появилась новая функция, которая будет напоминать пользователям сделать прививку, сдать анализы или пройти обследование у врача

Опция называется Preventive Health (Профилактическое здоровья), пишет The Verge.

Сервис собирает информацию о возрасте и поле пользователя с его профиля в соцсети и дает рекомендации, как заботиться о здоровье.

"Представим, что вам 52 года. Согласно рекомендациям Американского онкологического сообщества, вам будут рекомендовать пройти скрининг колоректального рака", - отметил глава отдела исследований в области здоровья Facebook Фредди Абноуси.

Пользователи могут подробно прочитать о различных видах тестов, прививках и выбрать медицинское учреждение, которое им лучше подходит. Разработчик добавил, что надеется, что после получения рекомендаций Preventive Health пользователи сначала обратятся к врачам.

Также Абноуси заверил, что программа не собирает данные пользователей для медицинских организаций и страховых компаний.

Сейчас опция Preventive Health (Профилактическое здоровья) доступна только для пользователей в США.

 
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