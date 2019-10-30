 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирFacebook согласился выплатить штраф в $650 тыс. за разглашение данных пользователей

Facebook согласился выплатить штраф в $650 тыс. за разглашение данных пользователей

Компания Facebook согласилась выплатить штраф в размере 500 тысяч фунтов ($650 тысяч) за нарушение законодательства о разглашении личной информации пользователей при сотрудничестве с фирмой Cambridge Analytica

Об этом заявили в британском Управлении уполномоченного по информации, информирует The Бабель .

"Основной проблемой было то, что данные о гражданах Великобритании подвергались серьезному риску. Защита личной информации и неприкосновенность частной жизни имеет принципиальное значение. Нам приятно слышать, что Facebook сделала и будет делать значительные шаги для соблюдения основополагающих принципов защиты данных", - заявил заместитель комиссара Джеймс Диппл-Джонстон.

Главный юридический консультант Facebook Гарри Кинмут заявил, что компания рада урегулированию вопроса с Cambridge Analytica, устраивающему обе стороны.

"Мы внесли серьезные изменения в нашу платформу, существенно ограничив доступ разработчиков информационных приложений. Защита информации и конфиденциальности людей является первоочередной задачей Facebook, и мы продолжаем создавать новые элементы управления, чтобы помочь людям с защитой и управлением своей информацией", - сообщил он.

  • С 2007-го до 2014 года Facebook передавал личные данные пользователей разработчикам мобильных приложений. В результате, данные 87 млн человек были использованы без их ведома и впоследствии переданы компании Cambridge Analytica, которая обрабатывала политические заказы.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать