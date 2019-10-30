Facebook согласился выплатить штраф в $650 тыс. за разглашение данных пользователей
Об этом заявили в британском Управлении уполномоченного по информации, информирует The Бабель .
"Основной проблемой было то, что данные о гражданах Великобритании подвергались серьезному риску. Защита личной информации и неприкосновенность частной жизни имеет принципиальное значение. Нам приятно слышать, что Facebook сделала и будет делать значительные шаги для соблюдения основополагающих принципов защиты данных", - заявил заместитель комиссара Джеймс Диппл-Джонстон.
Главный юридический консультант Facebook Гарри Кинмут заявил, что компания рада урегулированию вопроса с Cambridge Analytica, устраивающему обе стороны.
"Мы внесли серьезные изменения в нашу платформу, существенно ограничив доступ разработчиков информационных приложений. Защита информации и конфиденциальности людей является первоочередной задачей Facebook, и мы продолжаем создавать новые элементы управления, чтобы помочь людям с защитой и управлением своей информацией", - сообщил он.
- С 2007-го до 2014 года Facebook передавал личные данные пользователей разработчикам мобильных приложений. В результате, данные 87 млн человек были использованы без их ведома и впоследствии переданы компании Cambridge Analytica, которая обрабатывала политические заказы.
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