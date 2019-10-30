Facebook согласился выплатить штраф в $650 тыс. за разглашение данных пользователей

30 октября, 2019, 22:54

Компания Facebook согласилась выплатить штраф в размере 500 тысяч фунтов ($650 тысяч) за нарушение законодательства о разглашении личной информации пользователей при сотрудничестве с фирмой Cambridge Analytica

Об этом заявили в британском Управлении уполномоченного по информации, информирует The Бабель .

"Основной проблемой было то, что данные о гражданах Великобритании подвергались серьезному риску. Защита личной информации и неприкосновенность частной жизни имеет принципиальное значение. Нам приятно слышать, что Facebook сделала и будет делать значительные шаги для соблюдения основополагающих принципов защиты данных", - заявил заместитель комиссара Джеймс Диппл-Джонстон.

Главный юридический консультант Facebook Гарри Кинмут заявил, что компания рада урегулированию вопроса с Cambridge Analytica, устраивающему обе стороны.

"Мы внесли серьезные изменения в нашу платформу, существенно ограничив доступ разработчиков информационных приложений. Защита информации и конфиденциальности людей является первоочередной задачей Facebook, и мы продолжаем создавать новые элементы управления, чтобы помочь людям с защитой и управлением своей информацией", - сообщил он.