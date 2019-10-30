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Espreso.tvОбществоЕсли не будет изменений в УПК, депутатская неприкосновенность не будет отменена, - Холодницкий

Если не будет изменений в УПК, депутатская неприкосновенность не будет отменена, - Холодницкий

Следователи и прокуроры руководствуются Уголовным процессуальным кодексом, который сейчас предусматривает согласие парламента на привлечение депутата к ответственности

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, сообщает УНИАН.

"Понимаете, если бы мы руководствовались всеми прямыми нормами, то можно обосновывать (привлечение народного депутата к уголовной ответственности, основываясь на прямой норме Конституции, которая с нового года не будет предусматривать обязательного разрешения парламента для снятия депутатского иммунитета). Но есть общие нормы права и есть специальные, каковыми есть Уголовный процессуальный кодекс. И если изменения в УПК не будут внесены, то мы получим несоответствие норм УПК нормам Конституции. Я уже говорил депутатам: отмените ее по-честному, а не играйте в игры. Посмотрим, услышали ли они. Нет - так нет", - сказал Холодницкий.

В то же время он поддерживает идею, что подозрение депутатам должны вручать по специальной процедуре как минимум заместители генпрокурора.

"Я считаю, что это нормальная защита от политического давления. Так же, как и согласование следственных действий с заместителем генпрокурора, а не с любым следователем райотдела", - добавил Холодницкий.

Он сказал, что если Верховная Рада не внесет изменения в УПК, то прокуроры снова будут ходить в регламентный комитет с представлениями на народных депутатов.

  • Регламентный комитет Верховной Рады поддержал привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности перед законом.
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