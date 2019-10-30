Чиновник Госдепа будет свидетельствовать в Конгрессе о влиянии Джулиани на политику в отношении Украины, - CNN

30 октября, 2019, 17:16

Помощник бывшего спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера - Кристофер Андерсон - даст показания на закрытом слушании в Конгрессе 30 октября по делу импичмента президента Дональда Трампа

Согласно копии его вступительного заявления, которое есть в распоряжении CNN, ожидается, что Андерсон расскажет о том, что помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии Рудольфа Джулиани на формирование политики в отношении Украины.

"Сотрудник Госдепа (Андерсон, - ред.) планирует сообщить Конгрессу в среду, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон предупреждал о влиянии, которое Руди Джулиани имел на разработку политики США в отношении Украины во время встречи в середине июня с высшими американскими должностными лицами", - говорится в сообщении.

Согласно подготовленным заявлениям Андерсона, он помог в мае разработать "ключевые задачи", чтобы показать, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский "привержен реформам". Среди них - "демонстрация независимости Зеленского от мощных заинтересованных кругов и проведение антикоррупционной и антимонопольной реформ, укрепление американско-украинского энергетического сотрудничества и улучшение двусторонних отношений в области безопасности, включающее в себя увеличение закупки ключевого американского военного оборудования Украины ".

"В середине июня на заседании Болтон заявил, что согласен с нашими тремя направлениями усилий, и он также поддерживает усиленное привлечение руководителя аппарата Белого дома", - отмечается в подготовленном заявлении Андерсона.

"Однако он (Болтон, - ред.) предупредил, что Джулиани является главным голосом президента (Трампа, - ред.) по Украине, что может стать препятствием на пути расширения взаимодействия Белого дома", - такое заявление Андерсон планирует озвучить перед членами комитетов по вопросам разведки , надзора и иностранным делам Палаты представителей.

Болтона считают одним из ключевых свидетелей по данному делу. Пока его адвокаты ведут переговоры с комитетами Палаты по возможной даче им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Как отмечает телеканал, кроме Андерсона также планирует дать показания Кэтрин Крофт, сотрудница Госдепартамента, которая работала на Курта Волкера.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на материалы, полученные от следователей, писало, что еще до телефонного разговора между президентами Трампом и Зеленским (от 25 июля) Болтон был настолько обеспокоен планами надавить на Украину, что поручил сообщить о ситуации юристов.