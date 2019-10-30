Британская Колумбия признала Голодомор геноцидом украинцев

30 октября, 2019, 08:11

Законодательная ассамблея канадской провинции Британская Колумбия приняла Закон о Дне памяти украинского Голодомора, который признает геноцидом искусственный голод 1932-33 годов

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде.

"Голодомор был специально спланированным и осуществленным советским режимом, чтобы системно уничтожить стремление украинского народа к свободной и независимой Украине", - говорится в документе.

Закон устанавливает, что каждую четвертую субботу ноября Британская Колумбия официально будет отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине и геноцида.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что первая версия законопроекта появилась в провинции 10 лет назад.

Британская Колумбия стала шестой провинцией Канады, которая признала Голодомор актом геноцида.