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Espreso.tvОбществоБолее половины украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос Рейтинг

Более половины украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос Рейтинг

53% опрошенных украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю и продажу земель сельхозназначения, 69% - против предоставления разрешения иностранцам покупать украинскую землю когда-либо

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 24-27 октября 2019 года.

Около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% - обрабатывают его самостоятельно, 17% - сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста.

"Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.

Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более 25% опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12% ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 73% владельцев паев не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения - лишь 15%.

42% опрошенных считают, что стоимость аренды земли сельхозназначения должна устанавливаться государством, 38% - определяться рынком. Каждый пятый не определился.

"Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмены моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% - поддерживают. Среди последних почти половина - владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо ", - подчеркивает Социологическая группа« Рейтинг".

В то же время, 69% против предоставления разрешения иностранцам покупать землю в любое время. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% - через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли - половина против продажи ее иностранцам.

Опрос проводился 24-27 октября методом личного формализованного интервью (face-to-face), выборочная совокупность - 2000 респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения.

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