Более 8 км над уровнем моря: бывший морпех из Непала за полгода покорил все 14 вершин мира. Видео
30 октября, 2019, 08:26
Непалец Нимс Пурджа установил рекорд - быстрее всех в мире покорил 14 восьмитысячников - самых высоких вершин мира, которые поднимаются над уровнем моря более чем на 8 км
Об этом сообщает Радио Свобода .
Отмечается, что предыдущему рекордсмену понадобилось для этого почти 8 лет, а Пурджи понадобилось чуть больше чем пол года.
Видео: Reuters
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