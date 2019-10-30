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Espreso.tvОбществоБолее 8 км над уровнем моря: бывший морпех из Непала за полгода покорил все 14 вершин мира. Видео

Более 8 км над уровнем моря: бывший морпех из Непала за полгода покорил все 14 вершин мира. Видео

Непалец Нимс Пурджа установил рекорд - быстрее всех в мире покорил 14 восьмитысячников - самых высоких вершин мира, которые поднимаются над уровнем моря более чем на 8 км

Об этом сообщает Радио Свобода .

Отмечается, что предыдущему рекордсмену понадобилось для этого почти 8 лет, а Пурджи понадобилось чуть больше чем пол года.

Видео: Reuters

 

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