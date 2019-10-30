Без Хмельницкого: Переяславу вернули историческое название
Об этом передает Еспресо.TV
За постановление проголосовали 267 народных депутатов.
В пояснительной записке отмечается, что переименование города Переяслав-Хмельницкий инициировано Переяслав-Хмельницким городским советом с целью возвращения городу его исторического названия Переяслав.
Также отмечается, что возвращение городу его исторического названия будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов о "извечном стремлении украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединении Украины и России" на Переяславской раде 1654 и др.
Напомним, что в 1943 в честь Переяславской рады и больших заслуг Богдана Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.
Переяслав является городом областного значения, который находится на юго-востоке Киевской области. На сегодняшний день в городе проживает 27391 житель.
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