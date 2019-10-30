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Espreso.tvОбществоАнтикоррупционный суд вынес первый приговор

Антикоррупционный суд вынес первый приговор

Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор

Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

Речь идет об уголовном производстве по умышленному непредоставлению экс-судьей Апелляционного суда Днепропетровской области Надеждой Посунся электронных деклараций.

"Коллегия судей признала обвиняемую виновной в совершении преступления по статье 366-1 УК Украины и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривень с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение одного года", - говорится в сообщении.

 
 
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