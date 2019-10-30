Антикоррупционный суд вынес первый приговор
30 октября, 2019, 18:36
Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор
Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.
Речь идет об уголовном производстве по умышленному непредоставлению экс-судьей Апелляционного суда Днепропетровской области Надеждой Посунся электронных деклараций.
"Коллегия судей признала обвиняемую виновной в совершении преступления по статье 366-1 УК Украины и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривень с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение одного года", - говорится в сообщении.
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