Антикоррупционный суд вынес первый приговор

30 октября, 2019, 18:36

Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор

Об этом сообщил Совет общественного контроля при НАБУ.

Речь идет об уголовном производстве по умышленному непредоставлению экс-судьей Апелляционного суда Днепропетровской области Надеждой Посунся электронных деклараций.

"Коллегия судей признала обвиняемую виновной в совершении преступления по статье 366-1 УК Украины и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. гривень с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение одного года", - говорится в сообщении.