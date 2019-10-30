50% алкоголя и 10% сигарет - в тени: Дубилет рассказал, как в правительстве будут с этим бороться

30 октября, 2019, 10:33

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого рынки сигарет и алкоголя попытаются вывести из "серой зоны"

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров, такой полиграфкомбинат "Украина" - это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось вдвое. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить.

Это связано с тем, что значительная часть продукции "переехала" в тень. В силу разных причин. Есть же косвенные признаки, по которым оценивают реальный ВВП, независимо от налоговых поступлений. Если сравнить реальный оборот и тот, который отражен в налоговой, то эта разница достигает миллиардов гривен.

Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд грн в год. Но еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукции, разлитой непонятно где ", - сказал Дубилет.

По его словам, в правительстве запустили проект, в рамках которого различными методами попытаются снова сделать этот рынок "белым".

Он подчеркнул, что сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

"Во-первых, думаем обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Во-вторых, нам нужно наладить работу с силовыми органами, чтобы они работали с теми магазинами, которые торгуют незаконной продукцией", - пояснил министр.

По словам Дубилет, "все эти адреса, имена известны, просто нужна политическая воля".

"В-третьих, обсуждаем возможность реализации концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи", - добавил он.