50% алкоголя и 10% сигарет - в тени: Дубилет рассказал, как в правительстве будут с этим бороться
Об этом он сказал в интервью ЭП.
"Есть такая проблема, как теневой оборот подакцизных товаров, такой полиграфкомбинат "Украина" - это предприятие выпускает акцизные марки. За последние несколько лет количество заказанных марок уменьшилось вдвое. Что-то мне подсказывает, что это не связано с тем, что украинцы стали меньше пить или курить.
Это связано с тем, что значительная часть продукции "переехала" в тень. В силу разных причин. Есть же косвенные признаки, по которым оценивают реальный ВВП, независимо от налоговых поступлений. Если сравнить реальный оборот и тот, который отражен в налоговой, то эта разница достигает миллиардов гривен.
Если вывести "на свет" хотя бы половину теневого рынка сигарет и алкоголя, то это принесет в бюджет дополнительно 5-10 млрд грн в год. Но еще более важно, что украинцы будут меньше травиться или даже умирать от некачественной продукции, разлитой непонятно где ", - сказал Дубилет.
По его словам, в правительстве запустили проект, в рамках которого различными методами попытаются снова сделать этот рынок "белым".
Он подчеркнул, что сейчас до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.
"Во-первых, думаем обновить акцизную марку, чтобы ее было сложнее подделать. Во-вторых, нам нужно наладить работу с силовыми органами, чтобы они работали с теми магазинами, которые торгуют незаконной продукцией", - пояснил министр.
По словам Дубилет, "все эти адреса, имена известны, просто нужна политическая воля".
"В-третьих, обсуждаем возможность реализации концепции track and trace, то есть, сделать так, чтобы путь подакцизной продукции можно было в электронной форме отследить с момента производства до момента продажи", - добавил он.
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