Золотое не входит в область разведения, обстрелов самого участка не было, - штаб ООС

29 октября, 2019, 17:44

Населенный пункт Золотое - 4 никоим образом не входит в область разведения

Об этом во время брифинга заявил командующий ООС Владимир Кравченко.

"Есть определенные участки отвода. Есть схема разводки в населенном пункте Золотое. Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Он никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстреле исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.