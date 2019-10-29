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Espreso.tvОбществоЗолотое не входит в область разведения, обстрелов самого участка не было, - штаб ООС

Золотое не входит в область разведения, обстрелов самого участка не было, - штаб ООС


фото: zn.ua
Населенный пункт Золотое - 4 никоим образом не входит в область разведения

Об этом во время брифинга заявил командующий ООС Владимир Кравченко.

"Есть определенные участки отвода. Есть схема разводки в населенном пункте Золотое. Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Он никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстреле исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.

 

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