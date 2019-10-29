Золотое не входит в область разведения, обстрелов самого участка не было, - штаб ООС
29 октября, 2019, 17:44
Населенный пункт Золотое - 4 никоим образом не входит в область разведения
Об этом во время брифинга заявил командующий ООС Владимир Кравченко.
"Есть определенные участки отвода. Есть схема разводки в населенном пункте Золотое. Вот вы видите населенный пункт Золотое-4 - вот разведение сторон и вот населенный пункт Золотое-4. Он никоим образом не входит в участки. Речь идет об обстреле исключительно в пределах участка разведения", - сказал Кравченко.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"