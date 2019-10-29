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Espreso.tvОбществоЗелинского в Мариуполе встретили с баннером "Мне 42-ой год, я ведь не лох". Видео

Зелинского в Мариуполе встретили с баннером "Мне 42-ой год, я ведь не лох". Видео

В Мариуполь на инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine приехал президент Владимир Зеленский , которого встретили баннером с его же цитатой

Об этом сообщает мариупольский сайт 0629.

"В центре Мариуполя у входа в палатку, где должен состояться инвестиционный форум, неизвестные активисты растянули 2 зеленых баннера. На одном из них написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" Еще на одном: "После отвода грады долетят сюда!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди активистов замечен лидер мариупольского отделения Национального корпуса Антон Требухов.

Напомним, во время своего визита в Золотое Зеленский жестко ответил одному из ветеранов по поводу акций против капитуляции и требований протестующих.

"Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: "Оружие уберите". А ты меня не переводи на акции.... Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и ты переводишь меня на другую тему", - заявил тогда президент.

 

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