 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский: "Украина - это Apple, который начинает свой путь в гараже"

Зеленский: "Украина - это Apple, который начинает свой путь в гараже"


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину с компанией Apple в первые годы ее существования

Об этом он сказал во время выступления на форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает НВ .

"Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - главная задача. Это возможно сделать только дипломатическим путем, заявил президент.

"А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что мир невозможен без стабильного экономического роста.

"5-7% ежегодно - это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса ", - отметил Зеленский.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать