Зеленский: "Украина - это Apple, который начинает свой путь в гараже"

29 октября, 2019, 12:44

Об этом он сказал во время выступления на форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает НВ .

"Разочарование или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже. Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что прекращение войны и возвращение всех украинских территорий - главная задача. Это возможно сделать только дипломатическим путем, заявил президент.

"А для этого Украина должна иметь сильную позицию и поддержку, быть государством, которое уважают и к которому прислушиваются, быть процветающей, независимой и успешной страной", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что мир невозможен без стабильного экономического роста.

"5-7% ежегодно - это амбициозная задача, для ее решения нужны масштабные инвестиции. Этот форум станет отправной точкой процесса. Присутствующие на форуме и все неравнодушные могут стать участниками восстановления Донбасса ", - отметил Зеленский.